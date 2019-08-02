2019-08-02T06:38:54+03:00
Общество

Более 12% разметки в Ижевске подрядчику пришлось переделывать

Все работы были закончены до 31 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
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В Ижевске подрядчик завершил наносить разметку на дороги. В ходе проверки, оказалось, что 12,7% нанесенной разметки нужно переделывать. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

- Не прошедшую проверку разметку подрядчик переделал за свой счёт. Одновременно продолжаются проверки в рамках гарантийных обязательств. Напоминаю: срок службы разметки краской - 3 месяца, - написал глава Ижевска.

Также по его словам, к 1 сентября будут обновлены пешеходные переходы вблизи школ и детских садов.

Кстати, в этом году в порядке эксперимента на двух участках сделают пластиковую разметку: на Удмуртской от Ленина до Краева и на перекрёстке Дзержинского с 9 Января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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