2019-08-02T07:04:49+03:00
Общество

В Восточном поселке Ижевска почти завершили ремонт лестницы к остановке

Жители жаловались, что работы идут медленно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске идут работы по установке лестницы в Восточном поселке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На пересечении улиц Ленина и Смирнова завершают работы по устройству пешеходной зоны. Здесь уже убрали разрушенную лестницу, обустроили новые лестничные сходы, установлены бордюры, уложена брусчатка. В ближайшие дни рабочие завершат установку пандуса длиной 11 метров с поручнями и перилами для маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба.

Ранее жители жаловались, что работы шли медленно, и жителям приходилось спускаться по земле, а пожилые люди и вовсе обходили этот участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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