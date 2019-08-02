Пропавшего подростка из Удмуртии нашли мертвым
В Удмуртии местные жители в лесу нашли тело подростка, который пропал еще зимой 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- По данным следствия, 16 февраля 14-летний подросток около 02:00 ушел с дискотеки в Можге и пропал без вести. В рамках расследования уголовного дела проводились непрерывные поиски мальчика. 1 августа, тело подростка обнаружили местные жители на расстоянии 1,5 км от деревне Залесный Можгинского района, - сообщает ведомство.
На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины и давности наступления смерти. Также продолжаются следственные действия на установления всех обстоятельств гибели подростка.
Напомним, пропавшего в Можге 14-летнего молодого человека искали по всей Удмуртии. Направлены ориентировки в соседние субъекты России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уже два месяца в Удмуртии не могут найти 14-летнего Степана Кушаева. Где в последний раз видели ребенка и почему он пропал? Разбиралась «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»