Пропавшего подростка из Удмуртии нашли мертвым

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-02T07:52:51+03:00

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В Удмуртии местные жители в лесу нашли тело подростка, который пропал еще зимой 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, 16 февраля 14-летний подросток около 02:00 ушел с дискотеки в Можге и пропал без вести. В рамках расследования уголовного дела проводились непрерывные поиски мальчика. 1 августа, тело подростка обнаружили местные жители на расстоянии 1,5 км от деревне Залесный Можгинского района, - сообщает ведомство.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины и давности наступления смерти. Также продолжаются следственные действия на установления всех обстоятельств гибели подростка.

Напомним, пропавшего в Можге 14-летнего молодого человека искали по всей Удмуртии. Направлены ориентировки в соседние субъекты России.

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ИСТОЧНИК KP.RU