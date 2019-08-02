Поисково-спасательная служба Удмуртии помогла мужчине, который заблудился на проселочной дороге

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-02T09:57:37+03:00

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Спасатели-добровольцы из поисковой службы «Регион 18» помогли заблудившемуся на проселочной дороге мужчине. Об этом сообщается в группе службы.

- 1 августа на горячую линию отряда поступило сообщение о том, что в Завьяловском районе заблудился мужчина. Оказалось, он приехал на поезде из Санкт-Петербурга до Балезино, далее на попутке доехал до СНТ «Строитель». Водитель оставил мужчину на трассе, он пошел по проселочной дороге, но из-за темного времени суток и сильного дождя потерял ориентиры, - сообщается в группе.

На поиски выехали сотрудники полиции Завьяловского района, Поисково-спасательная служба УР, ПСО Регион 18.

Также мужчина успел позвонить на 112, после этого у него сел телефон. Около 03:00 спасатели обнаружили мужчину, он сильно промок и замерз.

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ИСТОЧНИК KP.RU