В зоопарке Удмуртии родился олененок
В Зоопарке Удмуртии родился кроха олененок. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
- Малыш родился ночью, а утром, стоя на тоненьких, еще не окрепших ножках, уже гордо возвещал всему миру о своем появлении на свет, - сообщает пресс-служба.
Пока не удалось определить пол олененка, но уже, по сложившейся традиции, маленькое чудо назовут на японский лад. Например, имя матери – Амэ (с японского означает «небо»), а сесты Юки – «снег».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- По какой причине министра здравоохранения Удмуртии освободили от должности.
- Пропавшего подростка искали полгода...и нашли мертвым. Подробности по ссылке.
- Мишка косолапый по лесу идет...и разоряет ульи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»