2019-08-02T09:30:43+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии родился олененок

Пока сотрудники зоопарка не определили пол крохи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В Зоопарке Удмуртии родился кроха олененок. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Малыш родился ночью, а утром, стоя на тоненьких, еще не окрепших ножках, уже гордо возвещал всему миру о своем появлении на свет, - сообщает пресс-служба.

Пока не удалось определить пол олененка, но уже, по сложившейся традиции, маленькое чудо назовут на японский лад. Например, имя матери – Амэ (с японского означает «небо»), а сесты Юки – «снег».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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