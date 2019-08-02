Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности
Указ подписал глава республики 2 августа
Фото: Сергей Грачев
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Министра здравоохранения Удмуртии освободили от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.
По информации пресс-службы главы и правительства республики, уход Игоря Титова связан со сменой места работы.
Напомним, Игорь Титов занял должность министра здравоохранения республики в декабре 2017 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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