Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-02T08:37:16+03:00

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Министра здравоохранения Удмуртии освободили от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, уход Игоря Титова связан со сменой места работы.

Напомним, Игорь Титов занял должность министра здравоохранения республики в декабре 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU