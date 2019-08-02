Жителям не разрешали пользоваться прудом в одном из районов Удмуртии
В Удмуртии на территории Якшур-Бодьинского района жителям не разрешали пользоваться прудом и частью реки Селычка. Прокуратура республики по обращению местных жителей проведена проверка о законности запрета.
- Земельный участок общей площадью около шести га был предоставлен администрацией Якшур-Бодьинского района в аренду общественной организации «Якшур-Бодьинское общество охотников и рыболовов». При передаче не было учтено, что на этом участке находятся часть реки Селычка, ручей и пруд, которые нельзя было передавать в аренду. Далее арендаторы незаконно ограничивали жителям вход к пруду, - сообщает ведомство.
Прокуратура предоставила в суд исковое заявление с требованием признать недействительным договор аренды. Суд удовлетворил требования прокурора, на данный момент к пруду обеспечен свободный доступ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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