Жителям не разрешали пользоваться прудом в одном из районов Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-02T13:39:02+03:00

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В Удмуртии на территории Якшур-Бодьинского района жителям не разрешали пользоваться прудом и частью реки Селычка. Прокуратура республики по обращению местных жителей проведена проверка о законности запрета.

- Земельный участок общей площадью около шести га был предоставлен администрацией Якшур-Бодьинского района в аренду общественной организации «Якшур-Бодьинское общество охотников и рыболовов». При передаче не было учтено, что на этом участке находятся часть реки Селычка, ручей и пруд, которые нельзя было передавать в аренду. Далее арендаторы незаконно ограничивали жителям вход к пруду, - сообщает ведомство.

Прокуратура предоставила в суд исковое заявление с требованием признать недействительным договор аренды. Суд удовлетворил требования прокурора, на данный момент к пруду обеспечен свободный доступ.

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ИСТОЧНИК KP.RU