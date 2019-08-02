Два человека пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
В Удмуртии на 49 километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Алнашского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 64-летний водитель «ВАЗ-2107» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Лада-Гранта», под управлением 51-летнего мужчины - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» - 62-летняя женщина получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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