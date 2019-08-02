Два человека пострадали в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-02T11:33:02+03:00

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В Удмуртии на 49 километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Алнашского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 64-летний водитель «ВАЗ-2107» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Лада-Гранта», под управлением 51-летнего мужчины - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» - 62-летняя женщина получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU