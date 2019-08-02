Пособие по уходу за ребенком в Удмуртии увеличится

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-02T12:28:44+03:00

Пособие увеличится с 1 января 2020 года

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В Удмуртии пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличится. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики.

- Пособие будут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте России. В Удмуртии эта величина составит более 18 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Что касается самого пособия, он будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в России, в республике размер пособия составит более 9,3 тысяч рублей.

Кстати, на данный момент единовременная выплата в Удмуртии при рождении ребенка в студенческой семье составляет 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU