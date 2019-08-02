1 августа в Удмуртии стал самым холодным за всю историю наблюдений
1 августа, четверг, в Удмуртии оказался самым холодным за всю историю наблюдений. Дневная температура составила всего +10,7 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 августа 1972 года, тогда температура днем составила +11,1 градусов.
Что с погодой на выходные?
Приятных сюрпризов не ожидается, в республике сохранится прохладная и ветреная погода, также возможны дожди.
В субботу, 3 августа, температура днем составит +11...+16 градусов, ночью +9…+10 градусов, небольшие дожди.
В воскресенье, 4 августа, температура днем +14…+19 градусов, ночью +10…+11 градусов.
При этом в начале следующей недели к Удмуртии подойдет южный циклон, который принесет с собой сильные дожди и ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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