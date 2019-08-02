Двух женщин-грибников сутки искали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-02T15:14:07+03:00

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В Удмуртии сутки искали двух женщин-грибников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

- Спасателям поступило сообщение, что в лесу между селом Шолья и станцией Армязь заблудились две женщины. Они пошли за грибами и найти обратную дорогу не смогли. На место выехали бригады оперативных групп пожарно-спасательной части, поисково-спасательный отряд, работники и волонтеры «Камбарское лесничество» и родственники пропавших, - сообщает ведомство.

Женщинам повезло, так как они смогли сообщить родственникам, что заблудились и указали ориентиры – рядом болото и слышен шум поезда. Почти через сутки «потеряшки» были найдены в районе болот у деревни Мазунинское лесничество.

Кстати, это уже третье сообщение о пропавших в лесу людях на территории Камбарского района.

Сотрудники МЧС напоминают, собираясь в лес, обязательно предупредите близких, куда вы идёте и когда собираетесь вернуться.

Всегда одевайтесь в яркую одежду, берите с собой воду, еду, свисток, полностью заряженный телефон, зажигалку, пакет, который можно в случае необходимости использовать как укрытие, при необходимости лекарства, которые регулярно необходимо принимать, компас, если вы умеете им пользоваться. Потерялись – оставайтесь на месте! Обязательно научите этому правилу детей!

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ИСТОЧНИК KP.RU