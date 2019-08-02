Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске
В Ижевске на нескольких улицах появятся новые пешеходные переходы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так через улицу Цветочная в районе жилого дома №3 установят знаки «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч), «Дети», «Искусственная неровность». В зоне действия знаков нанесут пешеходную разметку.
Также на участке дороги вдоль домов №№58, 60, 62, 64 по улице Школьная установят знак «Пешеходная дорожка». Еще на одном участке через улицу Наговицына перед пересечением с улицей Пушкинская установят дорожный знак «Пешеходный переход».
Все знаки устанавливают с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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