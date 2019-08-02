Ижевчанке отменили штраф, назначенный за оскорбление чувств верующих

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-02T16:43:30+03:00

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Верховный суд Удмуртии отменил ижевчанке штраф, который ей назначили за оскорбление чувств верующих. Решение опубликовано на сайте суда.

Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева, при рассмотрении одного из самых первых дел по новой статье 20.3.1, внесенной в КоАП РФ, суд принял во внимание позиции Верховного суда России, изложенные в постановлении Пленума о вопросах, возникающих в ходе рассмотрения уголовных дел, связанных с экстремизмом от 2011 года.

Напомним, в начале 2018 года ижевчанке назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за комментарий о боге и церквях. Правоохранительные органы посчитали его экстремистским.

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ИСТОЧНИК KP.RU