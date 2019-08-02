2019-08-02T17:01:04+03:00
Общество

Когда изменится система продажи билетов на теплоход в Ижевске

На данный момент уже разрабатывают электронную систему покупки билетов
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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2 августа, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) гендиректор АО «Летний сад» Сергей Буторин рассказал о нововведениях в «Парках Ижевска».

Также Сергей Викторович рассказал о том, что на данный момент разрабатывается электронная система для покупки билетов на теплоходы.

Когда в парке Горького заработает новый аттракцион "Летающие слоны" и изменится ли система продажи билетов на теплоходы?

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- Мы работаем над информатизацией процесса. Хотим сделать вход по картам и поставить терминалы. Также работаем над онлайн-сервисами покупки билетов, - рассказал Сергей Викторович.

Также гендиректор АО «Летний сад» рассказал, что в этом году уже обновили салоны теплоходы и сделали помещение, где можно подождать транспорт. При этом планируется обновлять пристань около парка Кирова.

О чем еще рассказал Сергей Буторин слушайте в полной записи эфира по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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