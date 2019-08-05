2019-08-05T06:54:12+03:00
Общество

Часть водоемов Удмуртии не прошла проверку

В них нарушены санитарные показатели
Анастасия Захарова
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проверку не прошли семь водоемовпроверку не прошли семь водоемовФото: Диля Ахмадишина
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Семь водоемов Удмуртии не прошли проверку Роспотребнадзора. Их исследовали на санитарно-химические и микробиологические показатели, вирусы и паразитов. Информацию направили главам муниципальных образований.

Показатели оказались неудовлетворительными в следующих водоемах:

-Ижевский пруд: повышенное содержание органики, бактериальное загрязнение, превышение pH (щелочной реакции воды)

-Можгинский пруд: превышение pH

-Пруд в деревне Кочишево (Глазовский район): превышение pH, большая вероятность присутствия возбудителей кишечных инфекций

-Кама (возле острова Песчаный): бактериальное загрязнение

-Пруд в селе Пудем: бактериальное загрязнение

-Пруд в селе Юкаменское: бактериальное загрязнение

-Чепца (около Глазова): превышение бактериологического показателя и превышение железа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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