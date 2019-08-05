Часть водоемов Удмуртии не прошла проверку
Семь водоемов Удмуртии не прошли проверку Роспотребнадзора. Их исследовали на санитарно-химические и микробиологические показатели, вирусы и паразитов. Информацию направили главам муниципальных образований.
Показатели оказались неудовлетворительными в следующих водоемах:
-Ижевский пруд: повышенное содержание органики, бактериальное загрязнение, превышение pH (щелочной реакции воды)
-Можгинский пруд: превышение pH
-Пруд в деревне Кочишево (Глазовский район): превышение pH, большая вероятность присутствия возбудителей кишечных инфекций
-Кама (возле острова Песчаный): бактериальное загрязнение
-Пруд в селе Пудем: бактериальное загрязнение
-Пруд в селе Юкаменское: бактериальное загрязнение
-Чепца (около Глазова): превышение бактериологического показателя и превышение железа
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ИСТОЧНИК KP.RU