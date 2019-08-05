Житель Удмуртии обвиняется в серии мошенничеств на сумму более 370 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-05T15:04:06+03:00

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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Сарапульского района, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- На одном из сайтов мужчина разместил объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения. С потерпевшими он встречался в Ижевске и получал предоплату в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. После этого он переставал выходить с ними на связь и менял сим-карты, - сообщает ведомство.

В ходе обыска у мужчины было обнаружено и изъято 12 сим-карт, четыре телефона и документы, подтверждающие обучение в автошколах. Также следователями была установлена причастность обвиняемого еще к 16 фактам мошенничества. Общий ущерб составил более 370 тысяч рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU