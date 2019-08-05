Организация питания в школах Ижевска в новом учебном году не изменится
Организация школьного питания в новом учебном году меняться не будет. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107.6 FM) (12+) сообщила Светлана Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска.
- В 97 школах у нас сейчас есть две формы обеспечения питания – аутсорсинг и самостоятельные столовые, - рассказала она. - В 85% школ услуга по питанию выведена на аутсорсинг, а 12 школ осуществляет самостоятельную организацию питания.
Восемь компаний-организаторов питания продолжают работать с ижевскими школами с 2017 года. В этом году на оборудование и ремонт школьных обеденных залов и пищеблоков аутсорсерами выделено 11 млн. рублей.
Турникеты установлены в 88 школах Ижевска, школа №58 будет питаться по аутсорсингу, а школу №17 ждет перезагрузка
Во всех школах организовано меню, согласованное с Роспотребнадзором. Технологию приготовления пищи в каждом учреждении контролирует директор и специальная комиссия, которая берет каждый день пробы блюд.
Полную запись эфира можно послушать на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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