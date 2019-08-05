Организация питания в школах Ижевска в новом учебном году не изменится

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-05T15:14:33+03:00

Каждое учреждение по-прежнему может самостоятельно принимать решение о переходе на аутсорсинг

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Организация школьного питания в новом учебном году меняться не будет. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107.6 FM) (12+) сообщила Светлана Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска.

- В 97 школах у нас сейчас есть две формы обеспечения питания – аутсорсинг и самостоятельные столовые, - рассказала она. - В 85% школ услуга по питанию выведена на аутсорсинг, а 12 школ осуществляет самостоятельную организацию питания.

Восемь компаний-организаторов питания продолжают работать с ижевскими школами с 2017 года. В этом году на оборудование и ремонт школьных обеденных залов и пищеблоков аутсорсерами выделено 11 млн. рублей.

Турникеты установлены в 88 школах Ижевска, школа №58 будет питаться по аутсорсингу, а школу №17 ждет перезагрузка 00:00 00:00

Во всех школах организовано меню, согласованное с Роспотребнадзором. Технологию приготовления пищи в каждом учреждении контролирует директор и специальная комиссия, которая берет каждый день пробы блюд.

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU