6 августа отключат горячую воду в микрорайонах Старого аэропорта в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-05T15:26:31+03:00

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В Ижевске с 6 по 19 августа пройдет очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Проверку магистральных теплосетей проведут в микрорайонах Старого аэропорта – по улицам Молодежная и Союзная.

Так, горячую воду отключат по адресам:

- Весенняя 5, 6;

-М.Калашникова 1, 3, 7;

-Молодежная 100, 101, 103а, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

-Союзная 1, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 137, 139, 13а, 141, 145, 147, 149, 15, 151, 153, 155, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5а, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 95, 97, 99.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU