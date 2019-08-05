В некоторых районах Удмуртии руководители не справляются со своими обязанностями
На аппаратном совещании 5 августа, в понедельник, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в некоторых районах республики власти не справляются со своими обязанностями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
- Где-то мы понимаем, что нужно менять команду, я буду откровенно говорить. Это не означает, что полностью не справляется, но требования иные, темп другой, хотя возможности у всех, как мы видим, примерно одинаковы. Санкции будут, в ближайшее время будут некоторые решения, пока не будем их озвучивать, - пояснил Александр Владимирович.
Глава региона оговорился, что напрямую республиканские власти не могут влиять на кадровые решения в муниципалитетах.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Рецепт: подручные средства и неограниченная фантазия - шедевр готов! Вот и ижевчанин решил попробовать себя в искусстве. Что из этого вышло, смотрите по ссылке.
- Изменится ли организация школьного питания в новом учебном году? Разбираемся со специалистами.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»