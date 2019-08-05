2019-08-05T19:47:57+03:00
Политика

В некоторых районах Удмуртии руководители не справляются со своими обязанностями

Глава региона отметил, что будут кадровые решения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На аппаратном совещании 5 августа, в понедельник, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в некоторых районах республики власти не справляются со своими обязанностями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

- Где-то мы понимаем, что нужно менять команду, я буду откровенно говорить. Это не означает, что полностью не справляется, но требования иные, темп другой, хотя возможности у всех, как мы видим, примерно одинаковы. Санкции будут, в ближайшее время будут некоторые решения, пока не будем их озвучивать, - пояснил Александр Владимирович.

Глава региона оговорился, что напрямую республиканские власти не могут влиять на кадровые решения в муниципалитетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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