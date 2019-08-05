2019-08-05T17:19:26+03:00
Общество

Три подземных перехода в Ижевске могут отдать в концессию

5 августа прошел инвестиционный совет города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске рассмотрели предложение о передаче в концессию трех подземных переходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В концессию планируют отдать три подземных перехода, которые находятся на перекрестке улиц Удмуртская и Красногеройская (ост. «УдГУ»), Воткинское шоссе (ост. «Администрация Индустриального района»), на ул. Удмуртской в мкрн «Север» (ост. «Электротехника в быту»).

- В этих переходах концессионер предложил в течение двух лет сделать ремонт, провести модернизацию освещения, установить современные входные группы с устройством системы навесов, установить камеры наблюдения, - сообщает пресс-служба.

Вложения со стороны инвестора оцениваются в размере 13 млн рублей, которые он планирует окупить в течение 12 лет за счет рекламы и сдачи помещений в аренду.

В итоге приняли решение о включении проекта, который предоставил инвестор, в перечень приоритетных инвестиционных проектов и переходе в переговорный процесс, где обсудят условия соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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