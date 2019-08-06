Двое ижевчан обвиняются в изнасиловании пожилой женщины

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-06T12:48:25+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего и 28-летнего местных жителей, которых обвиняют в изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Ранее судимые мужчины 3 августа выпивали и пришли в заброшенный дом на территории Первомайского района. Там были 48-летний мужчина и 66-летняя женщина. Они избили мужчину, а женщину с применением насилия увели домой к одному из подозреваемых. В квартире обвиняемые избили потерпевшую и изнасиловали, - сообщает ведомство.

После того, как женщина смогла убежать из квартиры, она обратилась в полицию. На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU