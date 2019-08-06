2019-08-06T10:43:33+03:00
Общество

Ученики двух школ в Ижевске начнут учебный год в других школах

Это связано с ремонтом учреждений
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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Из-за ремонта ученики двух школ Ижевска начнут учебный год в других учреждениях. Об этом рассказала начальник управления образования администрации города Светлана Петрова в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+).

- На сегодняшний день один из самых важных вопросов - капитальный ремонт кровель. Сейчас он производится в 13 детских садах и трех школах - №85, 52 и 59. Все воспитанники детских садов и учащиеся школ пойдут в свои образовательные организации в установленные сроки - 2 сентября. Только у школ №5 и №97 подписание контракта на капремонт кровли состоится 18 августа, поэтому дети начнут образовательный процесс на базе других школ, - рассказала Светлана Петрова.

Так, из школы №5 27 классов временно перейдут учиться в школу №88 и семь классов – в школу №11. Школа №97 имеет два корпуса, и дети начальной школы на период ремонтных работ перейдут в основное задние.

Всего в этом году на ремонт соцучреждений городом выделено более 143 млн рублей. Так, вокруг 10 школ установлено ограждение, отремонтированы плавательные бассейны школ № 76 и №256, а также строятся стадионы для школы №74 и гимназии №56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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