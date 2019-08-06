2019-08-06T13:13:02+03:00
Общество

7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска

Начало этапа перенесли с 6 на 7 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске 7 августа начнется очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 7 по 19 августа проверят теплосети в микрорайонах Ю-1 и Ю-2 Первомайского района. Так, горячую воду отключат в домах по адресам: В. Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;

- К. Либкнехта 6, 8, 9, 14, 16;

- К. Маркса 75, 124, 126, 130;

- Квартальный 82, 84, 86;

- Красноармейская 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88;

- Маяковского 7;

- Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165;

- Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот до чего может довести алкоголь! Двое мужчин обвиняются в изнасиловании.

- Ученики двух школ Ижевска начнут учебный год на базе других учреждений.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Двое ижевчан обвиняются в изнасиловании пожилой женщины
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Ученики двух школ в Ижевске начнут учебный год в других школах
Мужчина из Удмуртии избил свою мать
Очередная стихия в Ижевске: поваленные деревья и неработающие светофоры
Лже-сотрудник банка похитил у ижевчанина почти 300 000 рублей
Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия
Ремонт улицы Фронтовой завершили в Ижевске
В Ижевске пройдет 7-й городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»
Три подземных перехода в Ижевске могут отдать в концессию
В некоторых районах Удмуртии руководители не справляются со своими обязанностями
Ижевчанина осудили за хулиганство в одном из магазинов
Ижевчанин делает рисунки с помощью трещин на асфальте
6 августа отключат горячую воду в микрорайонах Старого аэропорта в Ижевске
Организация питания в школах Ижевска в новом учебном году не изменится
Житель Удмуртии обвиняется в серии мошенничеств на сумму более 370 тысяч рублей
Показательные выступления и особенные дети: топ-8 фото с открытия фестиваля иппотерапии
На улице Мужвайской в Ижевске дорожным работам мешают припаркованные машины
Малыш рысенок доказывает, что даже хищные кошки - в душе лапочки
Сильные дожди вновь обещают в Удмуртии
Лоб в лоб: подробности смертельного ДТП на трассе Удмуртии
«Надо решать задачу, а стадион реконструировать»: Глава Удмуртии о судьбе стадиона «Локомотив»
Нарушать дорого: в Удмуртии увеличились размеры штрафов за нарушения на водном транспорте
Стоимость бензина вновь выросла в Удмуртии