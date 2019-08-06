7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-06T13:13:02+03:00

Начало этапа перенесли с 6 на 7 августа

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В Ижевске 7 августа начнется очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 7 по 19 августа проверят теплосети в микрорайонах Ю-1 и Ю-2 Первомайского района. Так, горячую воду отключат в домах по адресам: В. Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;

- К. Либкнехта 6, 8, 9, 14, 16;

- К. Маркса 75, 124, 126, 130;

- Квартальный 82, 84, 86;

- Красноармейская 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88;

- Маяковского 7;

- Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165;

- Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU