Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии
В Удмуртии к интернету подключат более 850 социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Контракт подписали 2 августа, объем вложений составит более 670 млн рублей. К интернету подключат школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части, - сообщает пресс-служба.
Работы по подключению к Интернету социально значимых объектов проходят в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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