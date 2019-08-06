2019-08-06T14:13:25+03:00
Общество

Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии

Контракт был подписан 2 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии к интернету подключат более 850 социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Контракт подписали 2 августа, объем вложений составит более 670 млн рублей. К интернету подключат школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части, - сообщает пресс-служба.

Работы по подключению к Интернету социально значимых объектов проходят в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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