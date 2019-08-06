Смертельное ДТП произошло в Ижевске
В Ижевске 4 августа около 23:54 напротив дома №105 по улице Воткинское шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 24-летний водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - сообщает ведомство.
В результате ДТП молодой человек получил смертельную травму. При этом он не был пристегнут ремнем безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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