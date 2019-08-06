Смертельное ДТП произошло в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-06T11:50:18+03:00

Водитель не справился с управлением

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В Ижевске 4 августа около 23:54 напротив дома №105 по улице Воткинское шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 24-летний водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - сообщает ведомство.

В результате ДТП молодой человек получил смертельную травму. При этом он не был пристегнут ремнем безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU