Под Ижевском планируют снести пост ГИБДД на Як-Бодьинском тракте
В адрес главы Удмуртии поступил вопрос, касательно законсервированного поста ГИБДД, который располагается на Як-Бодьинском тракте. Предприниматель решил открыть там шиномонтаж.
- Это помещение ограничивает видимость и заужает проезжую часть. Поэтому есть планы его снести. Дальше будем расширять перекресток, делать освещение. Есть планы установить там светофор, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) Александр Бречалов.
Напомним, что его законсервировали в 2018 году. Такое решение приняли из-за того, что сейчас более эффективно патрулировать ситуацию на дороге с помощью автопатрулей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
- На сайте ГИБДД появилась информация о расположении всех камер на территории Удмуртии.
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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