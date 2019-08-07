2019-08-07T08:37:05+03:00
Общество

Под Ижевском планируют снести пост ГИБДД на Як-Бодьинском тракте

Там будут расширят дорогу
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Юрий АбашевФото: Юрий Абашев
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В адрес главы Удмуртии поступил вопрос, касательно законсервированного поста ГИБДД, который располагается на Як-Бодьинском тракте. Предприниматель решил открыть там шиномонтаж.

- Это помещение ограничивает видимость и заужает проезжую часть. Поэтому есть планы его снести. Дальше будем расширять перекресток, делать освещение. Есть планы установить там светофор, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) Александр Бречалов.

Напомним, что его законсервировали в 2018 году. Такое решение приняли из-за того, что сейчас более эффективно патрулировать ситуацию на дороге с помощью автопатрулей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- На сайте ГИБДД появилась информация о расположении всех камер на территории Удмуртии.

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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