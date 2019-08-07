2019-08-07T09:00:41+03:00
Общество

Что будут делать в Березовой роще Ижевска

На днях обсуждали вопрос благоустройства пространства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске власти обсудили благоустройство Березовой рощи. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Городской думы Олег Гарин.

- В рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств Березовая роща заняла 6-е место, за ее благоустройство отдали голоса 28 195 жителей. Вместе с Игорем Сальниковым, замглавы Администрации Ижевска по ЖКХ и строительству, Сергеем Буториным, гендиректором АО «Летний сад им. М. Горького»,Татьяной Ишматовой и активом ассоциации «Удмурт Кенеш» обсудили и проработали основные идеи в этом направлении, - написал Олег Гарин.

Также в сообщении говорится о том, что место должно совмещать в себе этническую и современную составляющую. Главной задачей является составление концепции этнопарка и проведение общественных обсуждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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