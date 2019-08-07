2019-08-07T08:36:08+03:00
Общество

Включат ли отопление в Удмуртии раньше из-за погоды?

Уже половина объектов республики готова к отопительному сезону
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: PinterestФото: Pinterest
Изменить размер текста:

Лето в России и Удмуртии выдалось не таким жарким, как все ожидали. В связи с этим, многие жители задаются вопросом – а не запустят ли отопительный сезон раньше времени? Уже в некоторых домах холодно.

- Много вопросов таких поступает. И решено было двигаться по графику, не раньше и не позже, - ответил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Он отметил, что на данный момент половина объектов готова к отопительному сезону, создана межведомственная комиссия. На особом контроле есть несколько объектов. Например, котельные в Пугачево, в поселке Новый, Завьялово, в поселке Борок.

- Поступают сообщения и о длительном отсутствии горячей воды из Ижевска – с улицы Заречное шоссе, Песочной, 30 лет Победы и так далее. Еще раз обращаюсь к коммунальным службам – если вы по каким-то причинам затягиваете ремонт, то сообщайте жителям! Если не было объективных причин, то будут сделаны выводы и наказаны те, кто виноват, - уточнил Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Пост ГИБДД на Як-Бодьинском тракте снесут.

- Успевают ли в Ижевске завершить обновление теплосетей к установленному сроку, и сколько работ уже выполнено?

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледовый дворец «Ижсталь» уже в августе закроют на реконструкцию
Руководитель офиса продаж в Ижевске проиграл в казино деньги из кассы
Что будут делать в Березовой роще Ижевска
Розы, выращенные в Удмуртии, планируют поставлять по всей России
Общественников призвали принять участие во взятии проб воздуха и воды в Камбарке
Под Ижевском планируют снести пост ГИБДД на Як-Бодьинском тракте
Очередная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске
Три четверти работ по реконструкции теплосетей выполнили в Ижевске
В ижевском учреждении для особенных детей отремонтировали бассейн
Как иппотерапия применяется в Ижевске
Можно ли в Удмуртии найти «живую» и «мертвую» воду
1 сентября в ижевские школы придут 10 тысяч первоклассников
Из-за дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог
Администрацию Ижевска обязали обустроить тротуар на улице Щорса
18-летнего ижевчанина подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии
Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска
Двое ижевчан обвиняются в изнасиловании пожилой женщины
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Ученики двух школ в Ижевске начнут учебный год в других школах
Мужчина из Удмуртии избил свою мать