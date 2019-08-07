Включат ли отопление в Удмуртии раньше из-за погоды?

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-07T08:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето в России и Удмуртии выдалось не таким жарким, как все ожидали. В связи с этим, многие жители задаются вопросом – а не запустят ли отопительный сезон раньше времени? Уже в некоторых домах холодно.

- Много вопросов таких поступает. И решено было двигаться по графику, не раньше и не позже, - ответил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Он отметил, что на данный момент половина объектов готова к отопительному сезону, создана межведомственная комиссия. На особом контроле есть несколько объектов. Например, котельные в Пугачево, в поселке Новый, Завьялово, в поселке Борок.

- Поступают сообщения и о длительном отсутствии горячей воды из Ижевска – с улицы Заречное шоссе, Песочной, 30 лет Победы и так далее. Еще раз обращаюсь к коммунальным службам – если вы по каким-то причинам затягиваете ремонт, то сообщайте жителям! Если не было объективных причин, то будут сделаны выводы и наказаны те, кто виноват, - уточнил Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Пост ГИБДД на Як-Бодьинском тракте снесут.

- Успевают ли в Ижевске завершить обновление теплосетей к установленному сроку, и сколько работ уже выполнено?

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU