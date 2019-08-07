Включат ли отопление в Удмуртии раньше из-за погоды?
Лето в России и Удмуртии выдалось не таким жарким, как все ожидали. В связи с этим, многие жители задаются вопросом – а не запустят ли отопительный сезон раньше времени? Уже в некоторых домах холодно.
- Много вопросов таких поступает. И решено было двигаться по графику, не раньше и не позже, - ответил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).
Он отметил, что на данный момент половина объектов готова к отопительному сезону, создана межведомственная комиссия. На особом контроле есть несколько объектов. Например, котельные в Пугачево, в поселке Новый, Завьялово, в поселке Борок.
- Поступают сообщения и о длительном отсутствии горячей воды из Ижевска – с улицы Заречное шоссе, Песочной, 30 лет Победы и так далее. Еще раз обращаюсь к коммунальным службам – если вы по каким-то причинам затягиваете ремонт, то сообщайте жителям! Если не было объективных причин, то будут сделаны выводы и наказаны те, кто виноват, - уточнил Александр Бречалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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