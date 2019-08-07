Ледовый дворец «Ижсталь» уже в августе закроют на реконструкцию

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-07T10:01:19+03:00

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Ледовый дворец «Ижсталь» в августе закроют на реконструкцию. Об этом сообщил глава Удмуртии в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) ( 12+).

– Все проходит в срок, даже с опережением. По ЛД«Ижсталь» завершены инженерные обследования. Будет обновленный спортивный объект на 3000 мест. По информации Минспорта России, Удмуртия в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» из федерального бюджета получит деньги на софинансирование концессионных соглашений в спортивной сфере. Часть средств планируют направить на ремонт Ледового дворца. И мы надеемся, что к концу 2020 года и «Ижсталь», и 50-метровый бассейн мы сдадим, – отметил Александр Бречалов.

Напомним, попытка номер три. В Ижевске вновь пытаются завершить строительство 50-метрового бассейна.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Утро с Главой Удмуртии на радио КП-Ижевск .Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06). Эфир завершится в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU