Мужчине из Удмуртии, дочка которого утонула в бочке, назначили наказание
Можгинский суд назначил наказание мужчине, по вине которого двухлетняя девочка утонула в бочке. Информацию об этом разместили на сайте суда.
- Девочка утонула в июне 2019 года. Установлено, что мужчина был в огороде, увлекся работой и оставил ребенка без присмотра. Девочка наклонилась над бочкой с водой, не смогла самостоятельно выбраться и утонула, - говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка явилось утопление. На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед матерью девочки.
Суд постановил уголовное дело прекратить и назначил мужчине судебный штраф в размере 5000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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