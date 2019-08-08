Мужчине из Удмуртии, дочка которого утонула в бочке, назначили наказание

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-08T14:47:36+03:00

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Можгинский суд назначил наказание мужчине, по вине которого двухлетняя девочка утонула в бочке. Информацию об этом разместили на сайте суда.

- Девочка утонула в июне 2019 года. Установлено, что мужчина был в огороде, увлекся работой и оставил ребенка без присмотра. Девочка наклонилась над бочкой с водой, не смогла самостоятельно выбраться и утонула, - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка явилось утопление. На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед матерью девочки.

Суд постановил уголовное дело прекратить и назначил мужчине судебный штраф в размере 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU