Как ижевчанам не ошибиться при выборе дыни

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-08T14:21:35+03:00

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Август в разгаре, хоть и не балует ижевчан теплом. Самое время идти в магазин за дыней! Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии дали несколько советов по выбору спелой и сладкой дыни.

Так, например, лучше покупать дыню в супермаркете или на официальном рынке. Там товар хранится в правильных условиях. Очень опасно покупать продукт на трассе или вдоль дорог, так как плод хорошо впитывает в себя токсичные вещества.

Также лучше покупать целую дыню, потому что в разрезанной из-за высокого содержания сахара образуется идеальная среда для размножения бактерий.

Специалисты рекомендуют выбирать плоды по звуку и цвету. Если при легком похлопывании раздается глухой звук, то дыня спелая, а если звонкий и немного хрустящий – нет. Если вся дыня покрыта темными и вогнутыми пятнами, то она испорчена.

Еще один критерий спелости дыни – упругость. Если плод немного сдавить и он будет пружинить, то он спелый.

- У «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу. У спелого плода вам это удастся без труда, а вот у незрелого будет немного глянцевая шкура, - сообщает управление.

Также нужно обязательно мыть дыню перед употреблением и не хранить разрезанный плод при комнатной температуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU