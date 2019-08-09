2019-08-09T06:38:45+03:00
Происшествия

«Не вернулся с отдыха»: Ижевчанин скончался в ДТП на трассе Саратова

ДТП произошло 7 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
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На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону города Саратов произошло смертельное ДТП, в котором скончался 36-летний ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

- По предварительной информации в 17:20 ижевчанин за рулем машины «Рено Сандеро» направляясь в Саратов, выехал на «встречку» и врезался в машину «Рено Логан», которой управлял 55-летний житель Саратовской области, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» скончался в машине скорой помощи, а пассажир – 16-летняя девушка скончалась на месте происшествия. Также водитель «Рено Логан» с множественными травмами был доставлен в больницу, а его 25-летний пассажир скончался в больнице.

По имеющейся информации ижевчанин возвращался с Черноморского побережья. По данным ГАИ, причиной выезда на встречную полосу могло послужить утомление и кратковременный сон за рулем.

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Ижевчанин погиб в ДТП в Волгоградской области.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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