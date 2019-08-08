«Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-08T17:48:38+03:00

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8 августа, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостем астрономом Рамилем Шагиевым обсуждаем звезды. Что такое «падающая звезда», сбывались ли у него мечты на падающую звезду и где можно точно увидеть предстоящий звездопад «Поток Персеиды».

Где в Ижевске можно увидеть метеоритный поток Персеиды? 00:00 00:00

А также Рамиль Шагиев поделился со слушателями загадочной историей об НЛО и рассказал верит ли он в неопознанные объекты.

Полную версию эфира можно послушать на сайте.

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К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU