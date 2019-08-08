«Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами
8 августа, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостем астрономом Рамилем Шагиевым обсуждаем звезды. Что такое «падающая звезда», сбывались ли у него мечты на падающую звезду и где можно точно увидеть предстоящий звездопад «Поток Персеиды».
Где в Ижевске можно увидеть метеоритный поток Персеиды?
А также Рамиль Шагиев поделился со слушателями загадочной историей об НЛО и рассказал верит ли он в неопознанные объекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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