2019-08-08T17:48:38+03:00
Общество

«Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами

Также говорим о ближайшем звездопаде
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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8 августа, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостем астрономом Рамилем Шагиевым обсуждаем звезды. Что такое «падающая звезда», сбывались ли у него мечты на падающую звезду и где можно точно увидеть предстоящий звездопад «Поток Персеиды».

Где в Ижевске можно увидеть метеоритный поток Персеиды?

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А также Рамиль Шагиев поделился со слушателями загадочной историей об НЛО и рассказал верит ли он в неопознанные объекты.

Полную версию эфира можно послушать на сайте.

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- Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты. Какие еще темы затронул Александр Бречалов в эфире программы "Утро с Главой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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