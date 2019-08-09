Проверка слуха: В ТЦ «Аврора-Парк» в Ижевске ограбили несколько отделов?
В пятницу, 9 августа, в социальных сетях стала расходиться информация, что в ТЦ «Аврора-Парк» (расположен на улице Удмуртская) ограбили несколько отделов. Некоторое время часть территории ТЦ была закрыта для посетителей.
- В 6:40 в дежурную часть поступило сообщение от частного охранного предприятия о том, что сработала сигнализация в помещении магазина. Незамедлительно были направлены сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.
И на месте задержали мужчину, который незаконно проникнул в помещение ТЦ. Его доставили в отдел.
- Проводится проверка для дачи юридической оценки инцидента и действиям задержанного, - уточнили в пресс-службе.
На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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