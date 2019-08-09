Трамвайную остановку «Сельхозакадемия» в Ижевске временно перенесли

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-09T11:22:18+03:00

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В Ижевске еще одну трамвайную остановку временно перенесли. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- На участке улицы Кирова от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной проводится капремонт дороги и остановок. В связи с этим временно перенесли трамвайную остановку маршрутов 1, 4, 7, 10 «Сельхозакадемия» по ходу движения в городок Металлургов, - сообщает пресс-служба.

Посадка и высадка пассажиров происходит после перекрестка с улицей 30 лет Победы.

Напомним, это не первая остановка, которую перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU