Рыбаки выловили из пруда в Удмуртии тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-09T11:24:08+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 44-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 7 августа около 17:40 в селе Июльское на пруду рыбаки обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 44-летний местный житель. По данным проверки, после освобождения из тюрьмы в 2015 году нигде не работал и выпивал, - сообщает ведомство.

2 августа мужчина ушел из дома и больше его никто не видел. В рамках проверки следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются родственники погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU