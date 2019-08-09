Рыбаки выловили из пруда в Удмуртии тело мужчины
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 44-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 7 августа около 17:40 в селе Июльское на пруду рыбаки обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 44-летний местный житель. По данным проверки, после освобождения из тюрьмы в 2015 году нигде не работал и выпивал, - сообщает ведомство.
2 августа мужчина ушел из дома и больше его никто не видел. В рамках проверки следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются родственники погибшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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