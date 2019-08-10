2019-08-10T12:12:42+03:00
Общество

Ижевск назвали «кошачьей» столицей России

В столице Удмуртии кошечек любят на 78% больше, чем собак
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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В преддверии Всемирного дня кошек сервис «Авито» проанализировал спрос на пушистых и выявил, что Ижевск можно назвать «кошачьей» столицей России. Именно в столице Удмуртии превышение числа купленных кошек надо собаками достигает 78%. И это максимальная разница среди 23 городов страны. Далее следует Ульяновск (62%) и Уфа (52%).

Кстати, а самой популярной породой назвали шотландскую. Только в Иркутске, Омске, Красноярске, Новосибирске и Петербурге предпочитают им британцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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