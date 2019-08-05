2019-08-05T14:58:35+03:00
Общество

Малыш рысенок доказывает, что даже хищные кошки - в душе лапочки

В зоопарке Ижевска вывели на прогулку маленького котенка
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Ежедневно в зоопарке Ижевска можно наблюдать, как резвятся маленькие рыси. Почти четыре месяца назад они появились на свет, а сейчас вовсю играют в вольере. Всего их родилось четверо, но в объектив камеры попал только один.

Сразу видно, что, несмотря на то, что их называют хищниками, в душе рыси самые настоящие игривые кошечки. Малыш с удовольствием играл с палочкой, пытался затаиться среди веток, а потом послушно залез в переноску.

Напомним, что котят выпускают на прогулки каждый день и их можно увидеть с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00 на экспозиции «Дальний Восток» рядом с вольером леопардов.

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В зоопарке Ижевска рысенка вывели на прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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