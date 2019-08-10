Девочка отбилась от маньяка на улице Труда в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-10T16:27:48+03:00

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Направили в суд уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который напал на 11-летнюю девочку на улице Труда в Ижевске. Это произошло еще 5 июня, но некоторые подробности стали известны только сейчас.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина затащил ребенка в кусты и начал совершать насилие. Но она не растерялась - кричала, укусила за руку и несколько раз ударила телефоном по голове.

- В связи с оказанным сопротивлением и опасаясь разоблачения, мужчина вынужден был прекратить свои действия и скрылся с места преступления. Потерпевшая сразу обратилась за помощью к прохожим, которые сообщили о произошедшем в полицию, - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался пекарь одной из торговых компаний города. Позже экспертиза показала, что он невменяем.

- Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении злоумышленника принудительных мер медицинского характера, - уточнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU