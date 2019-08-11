2019-08-11T08:00:20+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в Россию

Спортсменка возобновила тренировки в «Хрустальном»
Наталья Сорокина
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Фото: instagram.com/arinaparsegova/Фото: instagram.com/arinaparsegova/
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Спортсменка из Ижевска Алина Загитова вернулась в Россию и возобновила свои тренировки в Ледовом дворце «Хрустальный». Фотография, на которой он позирует вместе с юной фигуристкой Ариной Парсеговой, была опубликована вечером 10 августа.

- Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо Алинка, - подписала фотографию Арина.

Напомним, после недолгого майского отпуска, Алина ставила произвольную и короткую программу в Москве. А затем уехала в Японию, где участвовала в ледовом шоу.

В новой произвольной программе на будущий сезон Алина Загитова предстанет в образе Клеопатры. Стоит отметить, спортсменка позже других фигуристок группы Этери Тутберидзе объявила о постановке программы на новый сезон. В новом сезоне Загитова выступит на этапе Гран-При Франции в Гренобле с 1 по 3 ноября и на турнире NHK Trophy в японском Саппоро с 22 по 24 ноября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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