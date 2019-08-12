Камеры видеонаблюдения засняли призрака в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-12T17:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске удалось заснять призрака. Точнее, он сам попал на запись камеры наружного наблюдения, которая расположена около одного из зданий в районе СХВ, 8 августа. Как видно, непонятная сущность проходит (пролетает?) около забора.

В комментариях некоторые высказываются, что это может быть целлофановый пакет, какой-то сгусток мусора или пыли. Но, может, нам удалось увидеть что-то паранормальное?

- Мы привыкли делить мир на живой и неживой. Несколько веков идет исследование живого мира - открываются новые виды, исчезают другие. Но ученые хоть и предполагают, но не принимают усилий в изучении третьего мира, который существует рядом с нами, - поясняет руководитель «Сферы Х» Валерий Котов, который уже больше 20 лет изучает аномальное. Он уточнил, что третий мир – это не параллельный и не инопланетный. Просто такая форма материи, энергия.

- И энергия мыслящая, ибо разум - это не только мозг и тело. Эти существа повсюду, мы соприкасаемся с ними и даже фиксируем их, но нашим глазам и ощущениям не дано их воспринимать. Не настолько мы развиты. Именно эту сущность и зафиксировала камера. Можно сказать, что это призрак. Но не обязательно человека. Скорее, самостоятельное существо, обитающее рядом с нами, - уточнил Валерий Котов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанка завоевала весьма необычный титул на конкурсе «Миссис Россия-2019».

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/725455" frameborder="0"></iframe> Призрак попал на камеру в Ижевске.Автор видео: Рашид Рашидович

ИСТОЧНИК KP.RU