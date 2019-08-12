СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-12T11:29:55+03:00

Эта номинация была введена только в этом году

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Ижевчанка Мария Волкова на конкурсе «Миссис Россия-2019» победила в специальной номинации «Королева космоса». Новый титул даст право девушке надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса «Мисс Королёв 2019».

- Пытаюсь собраться с силами и зафиналить мое участие в Миссис Россия-2019. Но пока не получается. Хочется только от-ды-хать! Всем огромное спасибо за поддержку! У меня действительно самая крутая номинация – «Королева космоса», - написала девушка на странице в инстаграм.

Кстати, эта номинация в 2019 году – специальная, потому что темой конкурса был космос.

Всего в этом году за звание «Миссис Россия» боролись 27 финалисток России. Победу одержала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Второе и третье место заняли Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/725439" frameborder="0"></iframe> Ижевчанка завоевала весьма необычный титул на конкурсе «Миссис Россия-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU