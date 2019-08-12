Ижевчанка завоевала весьма необычный титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»
Ижевчанка Мария Волкова на конкурсе «Миссис Россия-2019» победила в специальной номинации «Королева космоса». Новый титул даст право девушке надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса «Мисс Королёв 2019».
- Пытаюсь собраться с силами и зафиналить мое участие в Миссис Россия-2019. Но пока не получается. Хочется только от-ды-хать! Всем огромное спасибо за поддержку! У меня действительно самая крутая номинация – «Королева космоса», - написала девушка на странице в инстаграм.
Кстати, эта номинация в 2019 году – специальная, потому что темой конкурса был космос.
Всего в этом году за звание «Миссис Россия» боролись 27 финалисток России. Победу одержала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Второе и третье место заняли Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- За что жительница Можги отдаст более 600 тысяч в бюджет города.
- Спортсмен из Удмуртии одержал победу в особенной гонке в Канаде.
- Мы узнали, когда на улице Пушкинская установят "умные" остановки.
Ижевчанка завоевала весьма необычный титул на конкурсе «Миссис Россия-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»