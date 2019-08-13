2019-08-13T06:12:49+03:00
Общество

Фотофакт: стены детской поликлиники №2 раскрасили в Ижевске

Это было сделано в рамках проекта «Яркое начало»
Мария Хафизова
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Фото: пресс-служба главы и правительства республикиФото: пресс-служба главы и правительства республики
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В Ижевске преобразились стены хирургического отделения детской больницы №2. С 9 по 11 августа там проходил третий этап проекта «Яркое начало». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, рисунки появились на стенах за три дня.

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

- Красочные картины-истории в этот раз были созданы благодаря фантазии и стараниям 140 волонтеров. Курировала работу художница Ирина Мамаева, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Напомним, в рамках проекта «Яркое начало» ижевчане уже преобразили этаж травматологического отделения детской больницы №2 на улице Наговицына, поработали в Республиканской детской клинической больнице на улице Ленина. Следующей площадкой для создания сказочных рисунков выбрана одна из детских больниц Сарапула. Время и место уточняется.

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

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ИСТОЧНИК KP.RU

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