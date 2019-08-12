2019-08-12T10:00:33+03:00
Спорт

Спортсмен из Удмуртии победил в финале Кубка мира по велоспорту

Соревнования проходили в Канаде
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
Изменить размер текста:

Спортсмен из Удмуртии Сергей Пудов одержал победу в групповой велогонке среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата на финальном этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщается на портале sportur.ru.

- Все началось с первого этапа в Италии, когда на обеих гонках выиграл золотые медали. В Бельгии индивидуальная гонка – 2-е место и групповая – первое. Подчитав очки за занятые места, стоило проанализировать конкурентов, и собраться на третий, заключительный, этап в Канаду.

Хорошо подготовившись, отправились... Рассчитывали на медаль с 3-го этапа, но что возьмем два золота – нет. Так как основной приоритет – это групповая гонка, проигрывать здесь не собирался. Финишный спрут с чемпионом мира 2018 года, расставил точки над И. Двукратный обладатель Кубка мира, - написал Сергей на своей странице в инстаграм.

Сергей Пудов завоевал золото в групповой гонке, вторым финишировал итальянец, третьим – спортсмен из Китая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мы узнали, когда на улице Пушкинская установят "умные" остановки.

- Студенты-спасатели из Удмуртии тушат пожары в Красноярском крае.

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Камеры видеонаблюдения засняли призрака в Ижевске
Троих ижевчан осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
Ижевчанка завоевала весьма необычный титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»
Жительницу Удмуртии наказали за растрату городского бюджета
В сентябре в Ижевске на улице Пушкинская появится семь «умных» остановок
Студенты из Удмуртии отправились тушить пожары в Красноярский край
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл турнир в Ижевске
Максим Вылегжанин победил в любительских стартах по триатлону в Удмуртии
Брусчатку на трамвайных путях в Ижевске восстановят
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась о съемках в рекламе
Ижевчанина подозревают в краже более 1,5 тыс литров топлива
Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии
Усиление ветра ожидается 12 августа в Удмуртии
Название для сквера на улице Оружейника Драгунова могут придумать ижевчане
Центры цифрового образования появятся в четырех городах Удмуртии
В зоопарке Удмуртии возобновили выступления моржей
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в Россию
В Ленинском районе Ижевска оштрафовали магазины, которые продавали сигареты у школ
Девочка отбилась от маньяка на улице Труда в Ижевске
Романтика и объединение против врага: какие плюсы можно найти в дожде в Ижевске
Девушки нарвались на штраф, прокатившись в люке «Хаммера» в Ижевске
Ижевск назвали «кошачьей» столицей России
На улице Новоажимова в Ижевске убрали колею
22 летний молодой человек погиб в ДТП в Удмуртии
Меняем автомобили на лодки: Ижевск вновь затопило после дождя
«Выехал на встречку»: в Удмуртии вновь произошло смертельное ДТП