Спортсмен из Удмуртии победил в финале Кубка мира по велоспорту

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-12T10:00:33+03:00

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Спортсмен из Удмуртии Сергей Пудов одержал победу в групповой велогонке среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата на финальном этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщается на портале sportur.ru.

- Все началось с первого этапа в Италии, когда на обеих гонках выиграл золотые медали. В Бельгии индивидуальная гонка – 2-е место и групповая – первое. Подчитав очки за занятые места, стоило проанализировать конкурентов, и собраться на третий, заключительный, этап в Канаду.

Хорошо подготовившись, отправились... Рассчитывали на медаль с 3-го этапа, но что возьмем два золота – нет. Так как основной приоритет – это групповая гонка, проигрывать здесь не собирался. Финишный спрут с чемпионом мира 2018 года, расставил точки над И. Двукратный обладатель Кубка мира, - написал Сергей на своей странице в инстаграм.

Сергей Пудов завоевал золото в групповой гонке, вторым финишировал итальянец, третьим – спортсмен из Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU