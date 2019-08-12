Студенты из Удмуртии отправились тушить пожары в Красноярский край
Студенты-спасатели из Удмуртии 10 августа отправились тушить пожары в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
- В сводный отряд вошли студенты- спасатели из Кемеровской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, Красноярского края, Республик Марий Эл и Удмуртии, которые не смогли остаться в стороне и мгновенно мобилизовались. Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, мы везем с собой автомобильную технику и специальное пожарно-спасательное оборудование, - рассказал глава ВСКС Евгений Козеев.
Также руководитель рассказал, что все ребята прошли спецподготовку на базе Всероссийского центра координации.
Студенты под руководством спасателей МЧС России будут копать траншеи, распиливать деревья и кустарники, проливать низовые пожары и разбирать завалы, а также окажут помощь жителям задымленных поселков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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