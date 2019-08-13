Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве бывшей жены

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-13T09:53:18+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Сарапула, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 11 августа мужчина выпил и решил пойти порыбачить, около 23:00 он пришел к дома потерпевшей и стал ее ждать. Когда молодые люди встретились, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине более 30-ти ножевых ранений, - сообщает ведомство.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. В рамках уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. На данный момент следователем готовятся материалы для направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU