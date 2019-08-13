2019-08-13T10:51:49+03:00
Общество

Горячую воду отключат в северном микрорайоне Ижевска и городке Металлургов

Пройдут сразу два гидравлических испытания
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске пройдут очередные этапы гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 13 по 22 августа не будет горячей воды по адресам: 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;

- Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294;

- Удмуртская 255, 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285;

- Холмогорова 8, 10, 11б, 11в, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 83;

- К. Маркса 455, 457.

Почти одновременно начнется следующий этап испытаний, но в другом районе. С 14 по 22 августа горячей воды не будет в некоторых домах городка Металлургов: 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33;

- 9-я Подлесная 2, 4, 6;

- К. Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

- Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

- Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

- Холмогорова 3, 15;

- Школьная 36, 38, 40, 42.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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