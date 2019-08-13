Ситуацию с отключением газа в поселке Машиностроителей в Ижевске обсудят на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-13T16:48:38+03:00

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Удмуртию с рабочей поездкой посетили эксперты ОНФ, во время которой эксперт столкнулась с ситуацией с отключением 23 ветхих дома от газа. В связи с этим модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина обратит внимание правительства России на необходимость доработки норм, регламентирующих проверку газового оборудования и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Напомним, в поселке Машиностроителей отключили газ в 23 домах из-за того, что там не было вентиляционных каналов либо тяги с них.

- За обустройство отвечающей нормативным требованиям вентиляционной системы жителям предложили заплатить по 20 тысяч рублей с квартиры. Абсурдность ситуации в том, что 10 из этих домов включены в программу переселения и в ближайшее время будут снесены. Оставшиеся 13 приблизительно такие же старые, - сообщает пресс-служба ОНФ.

Эксперты считают, что проблему можно решить путем «естественной вентиляции» (отверстия в стене, ведущего на улицу из помещения, где находится газовое оборудование). Работы должна проводить управляющая компания дома.

- Сейчас если люди не смогут сдать такие деньги, то они вынуждены будут перевести приготовление еды на электрические плитки. Возрастет нагрузка на электросеть. Проводка в этих домах в состоянии нисколько не лучшем, чем газовая система. Снижая опасность возникновения одной чрезвычайной ситуации, есть риск возникновения замыкания и пожара, – заметила Калинина на совещании с участием главы города и руководством «Газпром-газораспределение Ижевск».

Светлана Калинина считает, что на основании прецедента в существующие технические регламенты обслуживания общедомового оборудования и правила предоставления коммунальных услуг необходимо ввести разные категории жилья и предусмотреть для них разные критерии контрольных мероприятий. По данной проблеме будет проведен круглый стол.

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- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU