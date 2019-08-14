В городке Металлургов в Ижевске появится новый светофор

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-14T06:36:47+03:00

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В Ижевске в городке Металлургов появится новый светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На перекрестке улиц Металлистов и 9-я Подлесная дорожно-транспортная обстановка всегда была напряженной, здесь часто случались ДТП. Ранее на участке были установлены знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и обустроены искусственные неровности. В этом году было решено обустроить светофор, - сообщает пресс-служба.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Установка светофора должна завершиться к 15 августа.

Напомним, что в рамках нацпроекта в Ижевске появятся четыре новых светофорных объекта на перекрестках улиц 9-я Подлесная – Металлистов, 9-е Января – Дзержинского, Дзержинского – Строителей и возле остановки «Госархив» (ул. Первомайская, 45).

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ИСТОЧНИК KP.RU