2019-08-13T17:02:50+03:00
Общество

Тренер по плаванию в Ижевске: «Научиться плавать может каждый»

Евгений Морозов рассказал о своей жизни и тренировках
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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13 августа, во вторник, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) тренер по плаванию, мастер спорта Евгений Морозов.

Известный тренер по плаванию Евгений Морозов: "Научиться плавать может каждый"

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Кто может научиться плавать и в каком возрасте нужно отдавать ребенка на плавание? А также Евгений расскажет о своей жизни, о том, как стал тренером и почему все хотят попасть именно к Евгению на тренировки.

Еще тренер расскажет о своей семье и каково быть многодетным отцом.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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