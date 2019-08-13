Тренер по плаванию в Ижевске: «Научиться плавать может каждый»
13 августа, во вторник, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) тренер по плаванию, мастер спорта Евгений Морозов.
Известный тренер по плаванию Евгений Морозов: "Научиться плавать может каждый"
Кто может научиться плавать и в каком возрасте нужно отдавать ребенка на плавание? А также Евгений расскажет о своей жизни, о том, как стал тренером и почему все хотят попасть именно к Евгению на тренировки.
Еще тренер расскажет о своей семье и каково быть многодетным отцом.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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